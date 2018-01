Ljubicic ganha fácil e vai à final do Masters de Miami Com uma facilidade surpreendente, Ivan Ljubicic garantiu vaga na final do Masters Series de Miami, ao vencer o argentino David Nalbandian (terceiro cabeça-de-chave) por 6/1 e 6/2. O croata vai decidir o título diante do vencedor da outra semifinal entre o número 1 do mundo, Roger Federer, e o espanhol David Ferrer, que acontece ainda nesta sexta-feira.