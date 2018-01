Ljubicic ganha sem problemas e avança em torneio na China O croata Ivan Ljubicic não teve dificuldades para derrotar o japonês Go Soeda por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2 -, nesta terça-feira, pela primeira rodada do ATP de Pequim, na China. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, após a desistência do espanhol Rafael Nadal, Ljubicic terá pela frente o norte-americano Kevin Kim na seqüência da competição. Outros dois tenistas croatas também venceram seus jogos e passaram à segunda rodada. Quarto pré-classificado, Mario Ancic bateu o espanhol Feliciano López por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. Mais cedo, Ivo Karlovic (cabeça 7) ganhou do russo Mikhail Ledovskikh por 2 a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2). Em outras partidas do torneio, que distribui 375 mil euros em prêmios, o alemão Michael Berrer passou pelo japonês Gouichi Motomura por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4), o austríaco Alexander Peya derrotou o paraguaio Ramón Delgado também por 2 a 0 (6/4 e 6/2) e o esloveno Luka Gregorc bateu o chinês Yu Wang Jr. Por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.