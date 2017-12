Ljubicic se classifica em Roland Garros e provoca Nadal Na última partida pelas quartas-de-final de Roland Garros disputada nesta quarta-feira, o tenista croata Ivan Ljubicic derrotou o francês Julien Benneteau por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3, em pouco mais de 2h13 de jogo. Com a vitória, Ljubicic se classificou para as semifinais e vai enfrentar Rafael Nadal, que ganhou as últimas 58 partidas disputadas em quadra de saibro. No entanto, o croata provocou o tenista espanhol, dizendo que ele é "previsível". "Espero que ele não repita a mesma partida que fez contra Roger Federer na final do Masters de Roma. Eu não perco tantas chances como o suíço (que é o número um do mundo)", provocou o croata - na final de Roma, Nadal derrotou Federer por 3 a 2. As semifinais em Roland Garros reunirão os quatro melhores tenistas do ranking da ATP. Número dois, Nadal vai encarar o provocante Ljubicic (4.º da lista). O outro duelo será entre o suíço Roger Federer, líder do ranking, e o argentino David Nalbandian, terceiro.