Ljubicic sobe para 3.º no ranking da Corrida dos Campeões O tenista croata Ivan Ljubicic assumiu a terceira posição na Corrida dos Campeões, o ranking que computa apenas os resultados da temporada. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP, ele somou pontos importantes por causa do título do Torneio de Zagreb, da Croácia, no último domingo. Mas a liderança continua com o suíço Roger Federer, campeão do Aberto da Austrália. Além de ganhar o Torneio de Zagreb - ao derrotar o austríaco Stefan Koubek por 6/3 e 6/4 -, Ljubicic ganhou o Torneio de Madras, disputado em janeiro, na Índia, quando bateu o espanhol Carlos Moyá por 7/6 (8/6) e 6/2. Já no ranking de entradas, a única novidade entre as dez primeiras posições foi o norte-americano André Agassi, que assumiu o oitavo lugar, ultrapassando o tenista argentino Gaston Gáudio. Veja como ficou a Corrida dos Campeões: 1.º Roger Federer (SUI) - 250 pontos 2.º Marcos Baghdatis (CHP) - 153 3.º Ivan Ljubicic (CRO) - 120 4.º Nicolas Kiefer (ALE) - 90 5.º David Nalbandian (ARG) - 90 6.º Tommy Haas (ALE) - 87 7.º Nikola Davydenko (RUS) - 77 8.º Jarkko Nieminen (FIN) - 61 9.º Fabrice Santoro (FRA) - 56 10.º. Xavier Malisse (BEL) - 56 E o ranking de entradas: 1.º - Roger Federer (SUI) - 7.275 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.615 3.º - Andy Roddick (EUA) - 2.785 4.º - David Nalbandian (ARG) - 2.570 5.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 2.395 6.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.355 7.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.100 8.º - Andre Agassi (EUA) - 2.065 9.º - Gaston Gaudio (ARG) - 2.050 10.º - David Ferrer (ESP) - 1.730 85.º - Flávio Saretta (BRA) - 456