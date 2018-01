Ljubicic sofre, mas avança no Torneio de Tênis de Bangcoc O tenista croata Ivan Ljubicic, número quatro do mundo, confirmou o seu favoritismo e garantiu vaga nesta sexta-feira às semifinais do Torneio de Tênis de Bangcoc, ao derrotar o norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em quase duas horas de duelo. Agora, Ljubicic, que é o cabeça-de-chave número um do torneio, vai enfrentar a surpresa da competição, o tailandês Paradorn Srichaphan, que nesta sexta passou pelo inglês Tim Henman por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/4 e 7/6 (7/4). Em outra partida, o norte-americano James Blake, número nove do mundo, passou pelo finlandês Jarkko Nieminen por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/5, após 1h40 de confronto. O adversário de Blake nas semifinais será o russo Marat Safin, que também por 2 a 1 derrotou o alemão Mischa Zverev, parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 7/5, após 2h08 de partida. O Torneio de Bangcoc conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de US$ 550 mil em prêmios.