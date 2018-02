Ljubicic vence Carlsen e se classifica às quartas em Zagreb Foi menos fácil do que se esperava, mas o cabeça-de-chave número um do Torneio de Zagreb, Ivan Ljubicic, venceu Kenneth Carlsen por 2 a 0 (7/6, 6/4). Carlsen tinha 5 a 4 no tiebreak, mas Ljubicic devolveu o mini-break e venceu o primeiro set. No segundo, conseguiu uma quebra logo no terceiro game. ?Não foi tão fácil quanto possa parecer. Ele sacou muito bem hoje, e o piso rápido favoreceu o seu jogo?, disse Ljubicic, que se classificou para as quartas-de-final, quando enfrentará o russo Mikhail Youzhny, vencedor da partida contra o finlandês cabeça-de-chave número seis, Jarkko Nieminen, por 2 a 1 (2/6, 7/6, 7/6). O Torneio de Zagreb é disputado em quadras cobertas de piso sintético e distribuirá US$ 392 mil em prêmios. Resultados de hoje, segunda rodada: Ivan Ljubicic (Croácia) venceu Kenneth Carlsen (Dinamarca), 7/6, 6/4. Ivo Karlovic (Croácia) venceu Mario Ancic (Croácia), 7/6, 7/6. Novak Djokovic (Sérvia e Montenegro) venceu Radek Stepanek (Rep. Checa), 6/3, 6/4. Mikhail Youzhny (Rússia) venceu Jarkko Nieminen (Finlândia), 2/6, 7/6, 7/6. Ilia Bozoljac (Sérvia e Montenegro) venceu Feliciano Lopez (Espanha), 7/6, 6/2.