Lleyton Hewitt avança na Austrália O tenista australiano Lleyton Hewitt, cabeça de chave número 1, não encontrou dificuldades para eliminar o austríaco Jurgen Melzer, nesta quarta, pela segunda rodada do Torneio Internacional de Sydney, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Ainda pela segunda rodada, o russo Igor Andreev derrotou o australiano Peter Luczak, em uma partida emocionante, por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6). O francês Arnaud Clement venceu o argentino Juan Monaco por 2 a 0 - 7/6 (7/3)e 6/3 - enquanto o norte-americano James Blake nem precisou entrar em quadra para ganhar do espanhol Carlos Moya por WO. Já o russo Dmitry Tursonov também derrotou, por 2 sets a 0, o francês Florent Serra, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.