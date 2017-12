Lleyton Hewitt conquista o Torneio de Queen´s O tenista australiano Lleyton Hewitt se tornou campeão do Torneio de Queen´s pela quarta vez na carreira. Neste domingo, ele derrotou na final da competição, que distribui mais de US$ 850 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o norte-americano James Blake por 2 sets a 0. Hewitt foi melhor durante boa parte do jogo e fechou os dois sets em 6/4. As outras conquistas do australiano na Inglaterra tinham sido nos anos de 2000, 2001 e 2002. O Torneio de Queen´s é disputado em quadra de grama e serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará no final de junho. Ainda na Inglaterra, a tenista russa Vera Zvonareva conquistou neste domingo o Torneio de Birmingham, que também é disputado em quadra de grama e distribui cerca de US$ 200 mil em prêmios. Ela derrotou na final a norte americana Jamea Jackson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (14/12) e 7/6 (7/5), em pouco mais de duas horas de jogo.