Lleyton Hewitt derrota Ferrer nas oitavas de Wimbledon O tenista australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número seis, garantiu nesta segunda-feira vaga às quartas-de-final do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, ao derrotar o espanhol David Ferrer, cabeça 23, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/4, 4/6 e 7/5, em 2h50 de partida. Campeão de Wimbledon em 2002, Hewitt vai enfrentar nas quartas-de-final o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça-de-chave número 18, que nesta segunda passou pelo escocês Andy Murray por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/2). Em outras partidas pelas oitavas-de-final de Wimbledon, o sueco Jonas Bjorkman derrotou o bielo-russo Max Mirnyi por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 7/6 (8/6), 4/6, 2/6 e 6/3. Também por 3 a 2, o checo Radek Stepanek, cabeça 14, passou pelo espanhol Fernando Verdasco, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3, 4/6, 6/4 e 6/2.