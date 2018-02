Lleyton Hewitt diz que voltará à Austrália na Copa Davis Principal jogador australiano e ex-número um do mundo, o tenista Lleyton Hewitt comunicou à Federação Australiana de Tênis, nesta terça-feira, que está à disposição para voltar ao grupo que disputa a Copa Davis. Hewitt não participou da vitória da Austrália sobre a Suíça por 3 a 2, na primeira eliminatória do Grupo Mundial da Copa Davis, por estar lesionado. Embora a imprensa australiana afirme que o tenista não atuou na competição por possuir algumas divergências com a federação de tênis local. Se voltar ao grupo australiano, Hewitt enfrentará a Bielo-Rússia, em casa, pelas quartas-de-final da Copa Davis, entre os dias 7 e 9 de abril.