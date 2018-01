Lleyton Hewitt é eliminado na estréia de torneio nos EUA O tenista australiano Lleyton Hewitt, um dos favoritos ao título, foi eliminado logo na estréia do ATP de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na noite desta terça-feira, o cabeça-de-chave número 2 do torneio, que serve de preparação para o US Open, perdeu para o norte-americano Paul Goldstein por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/4. Quem se deu bem na primeira rodada foi o norte-americano Robby Ginepri. Quatro pré-classificado, venceu o compatriota Justin Gimelstob por 2 sets a 0 - duplo 6/4 - e avançou na competição, que distribui 500 mil dólares em prêmios. Pelo mesmo placar, o alemão Tommy Haas (cabeça 6) ganhou do australiano Wayne Arthurs. Com um pouco mais de trabalho, o eslovaco Dominik Hrbaty passou pelo norte-americano Zack Fleishman por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 7/5. O russo Marat Safin também avançou ao derrotar o norte-americano Mardy Fish por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/5.