Lleyton Hewitt ganha na estréia em casa O tenista Lleyton Hewitt começou bem a temporada de 2006. Nesta terça-feira, jogando em casa, o australiano derrotou o checo Jan Hernych por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4 -, na estréia do ATP de Adelaide, que distribui 394 mil dólares em prêmios. O torneio serve de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começará no próximo dia 16. Em outros resultados da rodada, o norte-americano James Blake bateu o espanhol Alberto Martín com um duplo 6/3, o australiano Mark Philippoussis ganhou do norte-americano Vincent Spadea por 2 sets a 1 (6/4, 3/6, 6/4), o croata Ivo Karlovic eliminou o argentino Juan Ignacio Chela por 2 a 1 (6/3, 3/6 e 6/1) e o finlandês Jarkko Nieminen venceu o francês Paul-Henri Mathieu por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 7/6 (7/5).