Lleyton Hewitt sofre para vencer na estréia O tenista australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número 1, teve que correr muito para derrotar, nesta segunda-feira, o norte-americano Vincent Spadea por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 7/5 e 6/3 -, na primeira rodada do ATP de Sydney, que serve de preparação para o Aberto da Austrália. A mesma dificuldade passou o croata Ivo Karlovic para ganhar do romeno Victor Hanescu por 2 a 1 - com parciais de 7/6 (9/7), 3/6 e 6/3. Em outros jogos desta segunda, o norte-americano James Blake venceu o italiano Davide Sanguinett por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/4 -, o australiano Chris Guccione eliminou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 7/5), o francês Arnaud Clement bateu o norte-americano Taylor Dent por 2 a 1 (6/1, 2/6 e 6/2) e o argentino Agustín Calleri ganhou do francês Paul-Henri Mathieu por 2 a 0 (6/4 e 6/3).