Lleyton Hewitt vence pelo Torneio de Roland Garros Pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros, o tenista australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número 14, derrotou nesta quinta-feira o francês Mathieu Montcourt por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/3 e 6/3. Montcourt, que foi convidado pela organização do torneio, havia eliminado o brasileiro Marcos Daniel na última terça, na primeira rodada, por 3 a 1. Em outro jogo pela segunda fase, o espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número 7, passou pelo sérvio Ilia Bozoljac por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/2, 3/6 e 6/1. Também por 3 a 1, o russo Dmitry Tursunov derrotou o inglês Tim Henman, com parciais de 6/3, 6/2, 4/6 e 6/4. Por 3 a 2, o argentino Martin Vassallo Arguello passou pelo francês Sebastien Grosjean, parciais de 1/6, 6/4, 4/6, 7/5 e 6/2. Já o espanhol Alberto Matin derrotou o alemão Dieter Kindlmann por triplos 6/3. Com tranqüilidade, o checo Radek Stepanek venceu o italiano Davide Sanguinetti por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/1. Também por 3 a 0, o belga Oliver Rochus ganhou do checo Jiri Vanek (6/2, 6/0 e 6/2). Em uma partida muito disputada, o eslovaco Dominik Hrbaty eliminou o croata Ivo karlovic por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/4, 6/7 (2/7), 7/5 e 6/2. Também por 3 a 2, o cipriota Marcos Baghdatis foi derrotado pelo francês Julien Benneteau, parciais de 3/6, 6/3, 6/4, 6/7 (1/7) e 6/4.