Lochte bate outro recorde mundial na natação No último dia de disputa do Mundial de Natação em piscina curta (25 metros), em Xangai, o norte-americano Ryan Lochte bateu mais um recorde mundial. Foi nos 200 metros costas, prova em que conquistou a medalha de ouro neste domingo. Na final deste domingo, Lochte marcou 1m49s05, superando o antigo recorde mundial, que era de 1m50s43 (do austríaco Markus Hogan). Antes disso, o nadador norte-americano já tinha feito a melhor marca do mundo nos 200 metros medley, ao ganhar a prova na última sexta-feira com 1m53s31. Em Xangai, ele também foi ouro nos 400 metros medley. Brasileiros O Brasil ainda vai disputar duas finais neste domingo no Mundial de Xangai. César Cielo já caiu na piscina, mas ficou em 5º lugar nos 100 metros livre. Mas Rebeca Gusmão ainda busca medalha nos 50 metros livre, assim como Conrado Chede nos 1.500 metros livre. Kaio Márcio Almeida, maior esperança brasileira de medalha, não conseguiu vaga na final dos 200 metros borboleta, sua última prova no Mundial de Xangai. E o revezamento 4x100 metros medley do Brasil também não passou das eliminatórias da prova, ficando fora da disputa por medalha.