Logística do GP é base para Olimpíada Nada menos que 6.500 pessoas trabalharam em Interlagos, para o GP do Brasil de Fórmula 1, com audiência de 900 milhões de telespectadores no mundo. Com esses números, Ricardo Leyser Gonçalves, chefe de gabinete da secretária Nádia Campeão, de Esportes, Lazer e Recreação do município, e também o coordenador da F-1, dá uma idéia da pressão do trabalho, que serve como laboratório para a ?briga? de São Paulo, primeiro contra o Rio de Janeiro, pela candidatura à Olimpíada/2012. Leia mais no Jornal da Tarde