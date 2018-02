Lombalgia pode ser álibi de Julyana Kury Um remédio usado para curar uma lombalgia poderá ser o álibi da nadadora Julyana Kury, que teve resultado positivo à substância estanozolol, no exame de doping realizado durante o Troféu Brasil, em maio, no Rio. Hoje, a família da atleta entrou em contato com o advogado de defesa da saltadora Maurren Maggi, Luciano Hostins, que estará amanhã em São Paulo acertando sua participação no caso. Antes mesmo de assumir o processo, o advogado orientou tanto Julyana quanto seu técnico, Adriano Aguion, para não darem declarações. Hostins contou que este é um procedimento comum, para que não seja surpreendido com informações dadas aos jornalistas e o processo seja prejudicado. Mas, o coordenador-técnico do clube de Julyana, o Ecus/Suzano, Álvaro Galdino, afirmou que 15 dias antes do Troféu Brasil a nadadora ingeriu um medicamento para curar-se de uma lombalgia. O dirigente não soube explicar qual era a medicação. "Que ela tomou um remédio, ela tomou. A Julyana teve lombalgia 15 dias antes do Troféu Brasil, mas nós não sabemos aqui em Suzano que remédio foi usado", frisou o coordenador-técnico. "Ela procurou uma clínica de um amigo do pai dela, consultou um nutricionista e um médico para tomar vitamina. Então, nessa fórmula, pode existir remédios proibidos." Se a estratégia da defesa a ser adotada for realmente essa, dificilmente, Julyana, que está suspensa preventivamente, escapará de uma condenação. O coordenador do Laboratório do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ladetec/UFRJ), Francisco Radler, responsável pela realização do exame anti-doping, explicou que o estanozolol é um esteróide anabólico, que diminui a gordura e aumenta a massa muscular, usado exclusivamente em medicação veterinária, em especial, nos bovinos. O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes, disse acreditar na inocência de Julyana, de 20 anos. Ressaltou conhecer a atleta desde criança e que seu caráter está "acima de qualquer suspeita". De acordo com o dirigente, a família da nadadora será a responsável por marcar a data da contraprova. Durante as eliminatórias do Troféu Brasil, Julyana conquistou a melhor marca da carreira ao ser por alguns minutos a recordista sul-americana da prova dos 100 m, livre, com o tempo de 55s85. Na série seguinte, sua marca foi melhorada por Rebeca Gusmão, 55s78. A marca assegurou a Julyana uma vaga na equipe brasileira de revezamento 4 x 100 m, livre, com o segundo melhor tempo. O time ainda não está classificado para os Jogos Olímpicos de Atenas porque precisará estar entre os quatro primeiros do ranking mundial até o final deste mês. Caso a atleta não tenha condições de ir à Grécia, sua vaga será herdada por Renata Burgos, da Unaerp/Ribeirão Preto.