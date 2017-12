Londres define construtora do Estádio Olímpico para 2012 A empresa Team McAlpine Consortium foi escolhida pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, para construir o novo Estádio Olímpico da cidade. Os valores finais devem ser definidos apenas no ano que vem, quando a obra será iniciada, mas a imprensa britânica estima que o gasto ficará no máximo em 400 milhões de libras (cerca de R$ 1,6 bilhão). "Vamos iniciar as negociações agora, e estou seguro de que tudo estará definido até o Ano Novo", afirmou David Higgins, diretor do comitê. "Serão instalações excepcionais, que deixarão um legado de muito orgulho para o povo do Reino Unido", completou. A McAlpine foi responsável pela construção do Emirates Stadium, o novo estádio do Arsenal, construído em parceria com a empresa aérea Fly Emirates a um custo estimado em torno de R$ 1 bilhão. O estádio sediou, em setembro, um amistoso entre Brasil e Argentina, com vitória brasileira por 3 a 0.