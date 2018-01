Londres inicia contagem por Olimpíada Londres começou nesta quarta-feira a contagem regressiva para a inauguração dos Jogos Olímpicos de 2012 com a pedra inagural do estádio em que serão disputadas as provas de natação e o lançamento de uma loteria, tipo raspadinha, para a Olimpíada. O anúncio foi feito por Sebastian Coe, diretor do Comitê Organizador, que pretende arrecadar US$ 2,6 bilhões para os Jogos.