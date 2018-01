Londres inicia obras do Estádio Olímpico para Jogos de 2012 A Inglaterra deu início nesta quinta-feira às obras de construção do Estádio Olímpico, em Stratford, leste de Londres, para a Olimpíada de 2012. O primeiro passo consiste em desativar as 52 torres de alta tensão que estão instaladas no local. A expectativa dos organizadores é de que esse processo termine em 2008. Os trabalhos seguem o cronograma da Olympic Delivery Authority (ODE), organização responsável pela construção dos estádios para os Jogos Olímpicos de 2012. "Esta quinta-feira é muito importante para Londres, já que marca o começo das obras de infra-estrutura na área destinada ao Parque Olímpico", ressaltou David Higgins, diretor executivo da ODE. O governo da Inglaterra destinou um pacote de aproximadamente 350 milhões de euros para a revitalização da área onde será construída o estádio. Londres venceu a disputa com Paris e foi escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para sediar os Jogos de 2012.