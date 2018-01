Londres suspende festa por Olimpíada A prefeitura de Londres decidiu suspender os eventos programados para celebrar a escolha da cidade como sede dos Jogos Olímpicos de 2012, depois dos atentados terroristas desta quinta-feira, que deixaram mortos e feridos e paralisaram o sistema de transporte da capital inglesa. O responsável pelas relações internacionais do comitê organizador dos Jogos, Keitg Mills, fez o anúncio ainda em Cingapura, onde ontem houve a escolha do COI. Mills justificou que não há clima para comemorações. De acordo com ele, os atentados mostraram que Londres não está imune a atos de terrorismo, apesar de ser dotada dos mais modernos sistemas de segurança. O presidentedo COI, Jacques Rogge enviou mensagem de apoio ao primeiro-ministro Tony Blair e ao prefeito de Londres, Ken Livingstone. Ele lamenta as mortes, mas semostra confiança dizendo ?que os terroristas não ganharão?. . ?Os atentados nada têm a ver com os Jogos e confianmos plenamente que as autoridades inglesas e londrinas têm condições de garantir a segundaça da Olimpíada?, acrescentou a porta-voz do COI, Giselle Davies. FÓRMULA 1 - O Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, previsto para este final de semana no autódromo de Silverstone, foi confirmado pelos organizadores.