Lorenzo é o mais rápido nos treinos livres da etapa checa da MotoGP

Em luta acirrada com o italiano Valentino Rossi pela liderança do campeonato, o espanhol Jorge Lorenzo deu o primeiro passo para superar o oponente e companheiro de equipe na Yamaha ao ser o mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira da etapa da República Checa, a 11ª das 18 previstas para a temporada 2015 da MotoGP, no circuito de Brno.

Em um dia de calor, com as temperaturas na pista atingindo a marca de 50ºC na segunda atividade, Lorenzo garantiu a liderança da sexta ainda no primeiro treino livre, com o tempo de 1min56s499, mesmo sendo quase 1 segundo mais lento do que o recorde do circuito de Brno, em 2013, quando o britânico Cal Crutchlow faturou a pole position com a marca de 1min55s527.

O espanhol Marc Márquez, da Honda, foi o mais rápido do segundo treino livre, com 1min56s513, o que lhe garantiu o segundo lugar nesta sexta-feira, a apenas 0s014 de Lorenzo. Apesar disso, o atual campeão mundial sofreu quedas durante as duas atividades.

O italiano Andrea Iannone, da Ducati, foi o terceiro colocado, com 1min56s750, logo à frente do espanhol Dani Pedrosa, com 1min56s784, que no ano passado venceu a etapa checa da MotoGP. O piloto da Honda sofreu uma forte queda no início do segundo treino livre e não voltou mais para a pista, indo ao centro médico, onde foram detectadas pequenas lesões no pé esquerdo, o que não impedirá a sua participação no restante das atividades do fim de semana.

Mesmo também tendo sofrido uma queda, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, foi o quinto colocado, logo à frente do compatriota Valentino Rossi. O italiano da Yamaha foi mais um piloto a sofrer uma queda e foi 0s539 mais lento do que Lorenzo, seu principal oponente na luta pelo título.

O espanhol Pol Espargaró e o britânico Bradley Smith, da Yamaha Tech 3, ficaram em sétimo e oitavo lugares, respectivamente. E a lista dos dez primeiros colocados foi completada pelo espanhol Aleix Espargaró, da Suzuki, e por Cal Crutchlow, da LCR Honda.

Os pilotos voltam ao circuito de Brno neste sábado, quando será realizado o treino de classificação a partir das 9h10 (horário de Brasília). A etapa da República Checa será disputada no domingo, com largada prevista para as 9 horas.