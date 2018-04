Lorenzo lidera e Márquez sofre forte acidente na MotoGP

Atual vice-líder do Mundial, Márquez foi o líder do primeiro treino livre do dia, mas, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle de sua moto na segunda sessão e deixou a mesma escorregar na curva 1. O piloto estava a mais de 300 km/h no momento do acidente e passou perto do muro da reta do circuito de Mugello. Após a queda, ele chegou a ser retirado do local pela equipe médica da prova.

Com Márquez fora da pista, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, garantiu a segunda colocação ao ficar 0s034 atrás de Lorenzo, enquanto o inglês Cal Crutchlow, da Tech 3 Yamaha, ficou com a terceira posição, seguido pelo norte-americano Nicky Hayden, da Ducati, e do espanhol Dani Pedrosa, líder do campeonato com a Honda e apenas o quinto mais veloz do dia.

O inglês Bradley Smith, da Tech 3 Yamaha, foi outro piloto que sofreu um acidente forte nos treinos desta sexta em Mugello. Ele caiu com força sobre o seu braço esquerdo na curva 7 e ficou machucado.

Depois dos trabalhos desta sexta, a etapa da Itália do Mundial de MotoGP terá mais dois treinos livres e a sessão de classificação para o grid neste sábado, esta última a partir das 9h10 (horário de Brasília). Já a corrida de domingo está marcada para começar às 9 horas.