MotoGP: Lorenzo vence na República Checa e assume a liderança

Após dominar treinos livres e classificação, o espanhol Jorge Lorenzo selou seu domínio total na etapa da República Checa da MotoGP, neste domingo, com uma importante vitória no Circuito de Brno. Imbatível na pista checa, não deu chance aos rivais e alcançou a liderança do campeonato. Agora o piloto espanhol e o italiano Valentino Rossi têm 211 pontos cada.

Lorenzo aparece na ponta da tabela por ter maior número de vitórias: 5 a 3. E vem exibindo grande forma para brigar pelo título até o final da competição. O espanhol está em ascensão no campeonato, enquanto Rossi caiu de rendimento após fazer grande início de temporada. Correndo por fora, o também espanhol Marc Márquez está no terceiro lugar geral, com 159 pontos.

Exibindo grande domínio em Brno desde sexta-feira, Lorenzo não teve maiores problemas para buscar sua quinta vitória neste domingo. Largou na pole position e praticamente não foi ameaçado durante toda a prova. Márquez tentou se manter próximo ao líder nas primeiras voltas, mas logo se distanciou. Lorenzo cruzou a linha de chegada com vantagem de quatro segundos sobre o compatriota.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se Márquez tentou sonhar com a vitória, Rossi nem teve chance de vislumbrar o triunfo. Ele largou mal e caiu do terceiro para o quinto lugar. Para piorar, perdeu muito tempo tentando superar o compatriota Andrea Dovizioso. Quando deixou o rival para trás, já tinha boa distância para os dois primeiros colocados.

Dovizioso ainda protagonizou bom duelo com o também italiano Andrea Iannone, que ficou em quarto. Dovizioso teve que se contentar com o sexto posto, após ser ultrapassado pelo espanhol Dani Pedrosa nas voltas finais. O britânico Bradley Smith terminou em sétimo, seguido dos irmãos espanhóis Pol e Aleix Espargaró e do italiano Dnilo Petrucci, beneficiado pela queda do britânico Cal Crutchlow na metade final da prova.