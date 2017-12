Louis Vuitton: barcos treinam na folga Faltando só uma regata para o fim do 1º round robin ? todos contra todos, dois a dois ?, as equipes que disputam a Louis Vuitton Cup, no Golfo de Hauraki, em Auckland, na Nova Zelândia, aproveitam os dias livres para treinar e consertar os barcos. Os suíços do veleiro Alinghi , em segundo lugar, planejam velejar todos os dias até o início do 2º round robin, dia 23. Já os norte-americanos do One World e do Oracle BMW, primeiro e terceiro lugares respectivamente, terão um dia de folga. O vencedor da Louis Vuitton irá disputar o título da America?s Cup com os neozelandeses, atuais campeões.