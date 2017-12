Louis Vuitton inicia etapa decisiva Acontece nesta terça-feira a última disputa do round robin one ? todos os barcos contra todos, dois a dois- na Louis Vuitton Cup, na Nova Zelândia. A regata será entre duas equipes italianas: Prada e Mascalzone Latino. Na quarta-feira começa o round robin 2 ? nove barcos disputam oito vagas nas quartas-de-final. O vencedor disputará a America?s Cup, em fevereiro, com os neozelandeses, atuais campeões da prova.