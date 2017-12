Louis Vuitton tem primeira surpresa Apesar de uma desesperada tentativa, o veleiro suíço Alinghi acabou perdendo nesta sexta-feira a regata contra o americano OneWorld, derrota tida como a primeira grande surpresa da Copa Louis Vuitton, cujo vencedor ganhará a condição de desafiante da Nova Zelândia na America?s Cup. O comandante do Alinghi, Russell Coutts, que em sua carreira só tem duas derrotas e 38 vitórias, teve uma saída desastrada e, após uma dramática tentativa de caça ao rival, cruzou a linha de chegada com dez segundos de atraso sobre os americanos. Quem não falhou foi o barco americano USA 76, da equipe Oracle BMW, que derrotou, com 2min03 de diferença, o italiano Mascalzone Latino. O Stars & Stripes de Dennis Conner, quatro vezes vencedor da America?s Cup, também conseguiu sua segunda vitória consecutiva com 35 segundos de vantagem sobre o italiano Prada, que era favorito. No quarto confronto da segunda rodada da Louis Vuitton, que voltou após uma parada de dois dias por causa dos ventos fortes, a equipe francesa Le Defi Areva somou sua segunda derrota, contra o barco sueco Victory.