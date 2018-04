Luan deve fechar hoje com o Inter e já pensa em voltar para o Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras deve selar hoje a ida de Luan para o Internacional. Descontente no clube, o atacante já avisou que não joga mais nesta temporada com a camisa alviverde e o negócio com os gaúchos deve ser por empréstimo até o final do ano. Em troca, o Inter mandaria o volante Josimar para o Palestra Itália.

A nova diretoria do Palmeiras passou o dia de ontem estudando o que seria melhor para o clube em relação a Luan. Em agosto de 2011, o Alviverde pagou cerca de R$ 7 milhões para comprar os direitos do então jogador do Toulouse, da França - valor que ninguém desembolsaria agora para levar o atleta. O próprio atacante também pediu para ser emprestado, pois imagina que pode voltar ao Palmeiras em 2014 sem a pressão da torcida.

As conversas com o Internacional já estavam bem adiantadas na segunda-feira, mas o Palmeiras ainda tentava trazer para São Paulo outros jogadores do clube gaúcho. Além de Josimar, que já trabalhou com Gilson Kleina na Ponte Preta, a diretoria alviverde pediu o atacante Rafael Moura, mas a princípio ele não aceitou trocar de camisa. O meia Dátolo também está nos planos palmeirenses, mas o Inter não quer negociá-lo.

Ontem, em entrevista ao SporTV, o presidente Paulo Nobre disse: "Ele nos pediu para sair, porque está sem ambiente aqui". Luan provavelmente não vai estar na relação de jogadores que amanhã enfrenta o São Bernardo no Pacaembu, às 19h30, apesar de ter marcado dois gols nos dois últimos jogos. O atacante já acertou tudo com a diretoria do Inter, que deverá pagar os seus salários até dezembro.

Libertadores. O Tigre, da Argentina, é a quarta equipe do grupo do Palmeiras na competição. Ontem à noite venceu o Anzoátegui, da Venezuela, fora de casa, por 3 a 0. Na partida de ida, havia vencido por 2 a 1. Assim, o grupo 2 da Libertadores terá Palmeiras, Libertade, do Paraguai, Sporting Cristal, do Peru, e Tigre, da Argentina.