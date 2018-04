Luan não quer mais jogar no Alviverde O ano mudou, mas os hábitos de boa parte da torcida do Palmeiras não. Vaiar e criticar o atacante Luan parece ter se tornado algo corriqueiro e após tantas vaias e ser responsabilizado por alguns dos tropeços da equipe, o jogador cansou e admite, em entrevista ao Estado, que não pretende mais jogar no Palmeiras.