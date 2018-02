Lucélia busca o bi, de olho em Pequim

A mineira Lucélia Peres tem um objetivo e um exemplo a seguir em 2008. Atual campeã da Corrida de São Silvestre, a fundista compete amanhã pelas ruas de São Paulo já sonhando com os caminhos que levam a Pequim. Especialista em provas de pista (5 mil e 10 mil metros) e também figura presente nas corridas de rua (10 km e 15 km), ela tenta percorrer trajetória semelhante a de Marílson Gomes dos Santos, o mais bem-sucedido atleta de fundo do País, tanto nas pistas quanto nas ruas. No ano que vem, ela correrá sua primeira maratona, com a pretensão de conquistar índice para disputar os 42.195 km na Olimpíada chinesa. Mas sem tirar o olho de uma possível vaga nos 10 mil metros. "Considero o trabalho do Marílson com o Adauto (Domingues, técnico) como o melhor exemplo do que a Lucélia deve fazer. Eles conseguem ser bons nas ruas e nas pistas", diz Edilberto Barros, treinador da fundista radicada em Brasília desde os 3 anos. "O Marílson é o meu maior espelho. Ele não se tornou um maratonista, mas é competitivo em todas as distâncias", ressalta Lucélia. Aliás, basta dar uma olhadinha no currículo de Marílson. Campeão da maratona de Nova York em 2006, é líder do ranking nacional na distância (2h08min37), recordista sul-americano nos 5 mil e 10 mil metros e medalhista nas duas provas no Pan (bronze e prata, respectivamente). Edilberto explica que, para Lucélia, a conquista de uma vaga nos 10 mil metros é missão complicada. "Ela teria que praticamente bater o recorde sul-americano", aponta. A corredora foi medalha de bronze no Rio com o tempo de 33min19s48 e ainda luta para chegar à casa dos 32 minutos. O índice para Pequim é de 31min45, pouco abaixo da melhor marca sul-americana - 31min47s76, estabelecida por Carmem de Oliveira em 1993. Pela possibilidade remota de conquistar lugar na pista, Lucélia e Edilberto começaram a pensar na mais nobre prova do atletismo. "O Marílson, por exemplo, melhorou seus tempos em pista depois que começou a correr maratonas", afirma o técnico que, por isso, não descarta totalmente a chance de conseguir resultados nos 10 mil. "E eu gosto muito de provas de rua, tenho o biotipo adequado. Amo correr a São Silvestre. Por isso, a maratona sempre foi um objetivo", conta Lucélia, que participará da corrida paulistana pela 12ª vez. Nas ruas de São Paulo, a corredora terá cautela. Apesar de ser a detentora do título, correrá com parcimônia: recupera-se de uma facite plantar (inflamação na planta do pé). "Fiz um tratamento intensivo e acho que vou poder correr tranqüilamente. Mas, se sentir alguma coisa, não vou forçar. A São Silvestre não é prioridade agora. Não quero colocar em risco a preparação olímpica." Preparação, aliás, que será toda feita em Brasília. Depois da São Silvestre, independentemente do resultado na prova, a atleta só terá uma semana de férias. Para buscar o índice (2h37min), a primeira maratona que Lucélia vai encarar será entre março e abril. QUEM É ELA Nome: Lucélia de Oliveira Peres Idade: 26 anos (26/8/81) Local de nascimento: Paracatu (MG) Peso e altura: 53 kg e 1,66 m Títulos: Medalha de bronze nos 10 mil no Pan do Rio (2007), campeã da Corrida de São Silvestre (2006) e tricampeã da Volta da Pampulha (2004, 2005 e 2006)