Lucélia Peres confirma favoritismo e ganha a São Silvestre A brasileira Lucélia Peres confirmou neste domingo seu favoritismo e venceu a edição feminina de 2006 da Corrida de São Silvestre, que teve uma dobradinha no pódio com outra brasileira: Ednalva (Pretinha) da Silva, da Paraíba, foi a vice-campeã, com Bertha Oliva Sanches, da Colômbia, em terceiro. Foi uma vitória tranqüila para Lucélia, apesar da chuva forte na chegada. Ela tinha tudo para ganhar e com isso fechou seu ótimo ano com chave de ouro. Ela foi vice em 2004 e quarta em 2005. No segundo semestre passou a treinar com prioridade para a São Silvestre e correu em São Paulo credenciada pelo tricampeonato da Volta da Pampulha. A fundista mineira, nascida em Paracatu, que vive em Brasília desde os 3 anos, se dedicou às provas de pista e melhorou todas as suas marcas dos 3 mil m, 5 mil m e 10 mil m neste ano. É a primeira do ranking brasileiro e sul-americano dos 5 mil e 10 mil. Ela fechou a prova com o tempo de 51min24s. Ednalva fez a prova em 51min55s. Bertha, em 53min27s. A corrida A brasileira Edielza Alves Santos largou na frente e liderou com certa folga até o início do Elevado Costa e Silva (cerca de quatro quilômetros). Mas, aí mostrou que estava preocupada só com o início da prova (conhecida como "coelho"). Assim, Jane Kibii, do Quênia, se tornou líder, sempre acompanhada da colombiana Bertha Oliva Sanches e de Lucélia Peres. No quilômetro oito, na entrada da avenida Marquês de São Vicente, Lucélia assumiu a ponta e tratou de abrir vantagem. Ednalva da Silva foi a única que conseguiu acompanhar o ritmo e encostou na marca dos dez quilômetros, com cerca de 35 minutos de prova, na avenida Rio Branco, e com o início de chuva leve. Quando chegaram ao centro velho da capital paulista, Lucélia abriu vantagem novamente e na subida da avenida Brigadeiro Luís Antônio partiu para conquistar sua primeira vitória. Completaram o pódio Pamela Chepkoech, do Quênia, com 53min46s, e a brasileira Marizete Moreira dos Santos, em quinto, com 53min56s. (M.P.Jr.)