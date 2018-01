Lucélia promete "acabar" com desmaios Melhor brasileira na Corrida Internacional de São Silvestre, Lucélia Peres, quarta colocada, fez a sua promessa de ano novo. ?Em 2006, juro que não vou passar mal depois da prova?, disse, rindo, sobre os incidentes que marcaram sua subida no pódio nas duas últimas edições. Depois de passar pela linha de chegada, em frente à Fundação Cásper Líbero, na Avenida Paulista, Lucélia precisou de atendimento médico - fazia muito calor no horário da prova. ?É uma característica minha correr no meu limite ou até além, se for preciso?, contou. ?Como a prova teve um ritmo muito forte, não me senti bem porque fiz muito esforço. O que eu queria era chegar logo.? Somente após ter recebido água e oxigênio é que a corredora mineira, de 23 anos, pôde comemorar sua participação na prova. Embora tenha ficado na quarta posição (52min10), viu seu tempo melhorar em relação à competição passada, quando, mesmo vice-campeã, terminou em 54min20. ?Estou muito feliz, considerando que essa foi a São Silvestre mais difícil que eu já disputei?, afirmou Lucélia. ?Com o resultado do ano passado adquiri confiança, mas agora sei que tive uma evolução técnica.? Lucélia também destacou a briga acirrada que manteve durante toda a prova com a etíope Bizunesh Bekele, que acabou em terceiro lugar. ?Ela tem uma das melhores marcas de 15 quilômetros do mundo, mas eu nem vi direito a nossa disputa, de tanto que eu estava exausta. Me contaram direito só depois?, contou, com bom humor. Atual tricampeã brasileira nos 5 mil metros do Troféu Brasil e bicampeã da Volta da Pampulha, Lucélia terá como prioridade neste ano as provas de pista e as principais corridas de rua. ?Com certeza estarei na São Silvestre, além da Meia Maratona do Rio e novamente na Volta da Pampulha.?