Luciana confiante na equipe de hipismo Luciana Diniz-Knippling é paulistana e chegou à equipe olímpica de salto em Atenas, depois de alguns anos de tentativas que nunca resultaram na vaga. Nestes dias, a amazona de 1,76 e 56 quilos está em Markopoulo, onde fica o centro hípico, considerado por muitos o mais bonito hoje do mundo. Agência Estado - Com quantos anos você começou a montar e com quantos foi para a Europa? Luciana Diniz-Knippling - Comecei com nove. E me mudei com 19. AE - Por quê? Por causa do hipismo mesmo? Hã-hã. Morei na Bélgica por um ano e em 1990 optei pela Alemanha. Porque eu gosto da Alemanha. AE - Lá, conheceu seu marido. Ele também é do hipismo? Hã-hã.O nome dele é André. Sim, ele monta. AE - E tiveram filhos gêmeos. O Pedro e o Paulo, que estão com dois anos e meio. AE - Você esteve para competir em olimpíadas algumas vezes e foi preterida nas seletivas. Tudo vem no tempo certo. AE - Era para você ter ido em Atlanta/96? Luciana - Foi quando vendi meu cavalo "False" para o Felipe (Luiz Felipe Azevedo, o Felipinho) e ele ganhou medalha (o Brasil foi bronze por equipes, assim como em Sydney/2000). AE - E agora, depois de ser mãe, os filhos estarem um pouco maior, está mais preparada? Há-hã. Meus resultados têm sido bons. Estou mais preparada. AE - Com quantos anos você está? Com 33. Tudo na vida tem seu momento. AE - Hoje você tem cavalos melhores? Meus cavalos sempre foram bons. AE - E com qual você vai competir aqui? Com o "Mariachi". AE - E como ele é? Como, como ele é? AE - De temperamento. É arisco, mais calmo? Ousado? Luciana - É tranqüilo. AE - E você também? Também. AE - Quais os resultados que considera seus melhores até agora? Este ano fiz o primeiro lugar em Steinbeirg, o segundo no GP de Biera, o terceiro em Wiesbaden. AE - O Brasil tem chances de medalhas por equipe? E no individual? Nos dois. AE - O que seria um bom resultado para você? O que Deus quiser. AE - Você costuma rezar? Sim.