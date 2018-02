Luciano Correa é bronze na Copa Jigoro Kano de judô

Ouro no Mundial de judô do Rio, o brasileiro Luciano Correa conquistou neste domingo a medalha de bronze da categoria meio-pesado, até 100 quilos, da Copa Jigoro Kano, disputada no Japão, ao derrotar o romeno Daniel Brata. Após o bronze de Luciano Correa, o Brasil soma na atual edição da Copa Jigoro Kano duas medalhas, pois no último sábado Pedro Guedes ficou com o bronze na categoria peso leve. Os outros representantes do Brasil que entraram no tatame neste domingo não conquistaram medalha.