Luciano Correa leva o bronze no Japão O campeão mundial de judô na categoria meio-pesado (até 100 quilos), Luciano Correa, conquistou ontem a medalha de bronze na Copa Jigoro Kano, no Japão, ao vencer o romeno Daniel Brata. Com o resultado, o Brasil encerra a participação no evento com dois bronzes - Pedro Guedes, companheiro de Luciano no Minas Tênis Clube, havia conquistado uma medalha no sábado. Desde 1996 o País não ganhava uma medalha na competição em homenagem ao criador do judô.