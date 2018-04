Luciano defende o título no último dia Luciano Corrêa, da categoria 100 kg, entra às 4h30 de amanhã no tatame do Campeonato Mundial de Judô de Roterdã na condição de único brasileiro a defender o título conquistado há dois anos, no Rio. O adversário da primeira rodada é o grego Dionysios Iliadis. Outro brasileiro a competir no último dia do evento é Daniel Hernandes (+ 100 kg), que luta a partir da segunda rodada. Ontem, o Brasil passou mais um dia sem conquistar medalhas. Danielli Yuri (-63 kg) perdeu na primeira rodada. Para um estreante, Nacif Elias (-81 kg) teve um bom desempenho. Na primeira luta, venceu o campeão mundial de sua categoria, o holandês Guillaume Elmont, por decisão dos árbitros. Depois ganhou do australiano Brent Iverson, mas perdeu para o francês Axel Clerget nas oitavas-de-final. "Fazendo um balanço, acho que poderia ter ido melhor, mas tenho de levantar a cabeça e partir para a próxima", avaliou Elias.