Luciano Pereira vence prova de hipismo O cavaleiro Luciano Pereira, montando o cavalo Sargento Do Top, venceu a principal prova do concurso hípico internacional de adestramento - FEI World Dressage Challenge 2005 -, da categoria Novice, com o percentual de 68,704% de acerto. O segundo colocado da prova disputada neste domingo, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, foi dividido entre Élson Aparecido Sabadini, com Segredo LS, e a amazona, Roseli Inês da Silva, com Quimono HM. Pela Série Grand Prix B, a vitória foi do cavaleiro Jorge Ferreira da Rocha, com Quixote Laudatio, seguido por Antonio Luis de Vasconcellos Macedo, com Quixote Priboy.