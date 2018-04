Lucimar de Moura supera campeã e avança nos 100 m

A brasileira Lucimar de Moura surpreendeu neste domingo no Mundial de Atletismo de Berlim. A experiente velocista, de 35 anos, superou a campeã olímpica Shelly-Ann Fraser, da Jamaica, venceu a sua bateria na eliminatória dos 100 metros e se classificou para as quartas de final da prova.

Lucimar marcou o tempo de 11s41 - o 13.º da eliminatória - após largar bem e superar a jamaicana nos metros finais. A campeã olímpica chegou a abrir vantagem no início, mas reduziu o ritmo e acabou sendo ultrapassada no final da prova. O melhor tempo desta eliminatória foi registrada pela americana Carmelita Jeter, com 11s22.

Apesar da boa performance em sua bateria, Lucimar, que já marcou 11s17 em 1999, tem metas modestas nesta prova. "Estou muito bem, treinei bastante. Então espero ver os frutos da minha preparação. Esse é um campeonato difícil, então o meu objetivo é chegar nas semifinais e melhorar o meu tempo", disse a atleta.

As quartas de final dos 100 metros serão disputadas ainda neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília). Na segunda-feira, serão realizadas a semi e a final da prova.