Lucimar eliminada nos 200 metros rasos A brasileira Lucimar Moura foi eliminada nesta segunda-feira na segunda eliminatória da prova dos 200 metros rasos do torneio olímpico de atletismo. Lucimar terminou sua série na oitava e última posição com 23s44. A vencedora da bateria foi a jamaicana Veronica Campbell, com 22s49.