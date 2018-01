Lucimar fica em 8.ª na final em Mônaco A brasileira Lucimar Moura ficou em 8.º lugar na prova dos 200 m (23s57), neste sábado, ganha por Allyson Felix (22s57), dos Estados Unidos, na Final Mundial do Grand Prix de Atletismo, em Mônaco. A russa Yelena Isinbayeva, recordista mundial do salto com vara (5,01 m), tentou saltar 5,02 m, mas não conseguiu nas três tentativas. Mesmo assim, foi a campeã ao vencer a prova com 4,74 m.