Lucimar ganha os 100 metros feminino Nos 100m feminino, Lucimar Aparecida de Moura (BM&F) venceu a prova com folga: 11s26, novo recorde da competição (o anterior era 11s30). Ela confirmou a vaga para o Mundial. "Agora, é melhorar o tempo para Finlândia", disse. A segunda colocada foi Luciana Alves dos Santos (ABC), com 11s54, seguida por Thatiana Regina Ignácio (CBAt), com 11s55. O revezamento 4X100m do Brasil para o Mundial ainda não foi definido, mas Franciela Krasucki, de 17 anos (Brasil Telecom/Botucatu) está com os pés na Finlândia. Neste domingo, foi a quinta (11s63) e no sábado foi campeã com sua equipe no revezamento, fechando a prova. Sua melhor marca é 11s43. Ela lidera o ranking de Menores (até 18 anos) e irá ao Mundial de Marrakesh, no Marrocos, em julho. "O mais difícil, que era ficar entre as cinco, eu consegui", disse a garota.