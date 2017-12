Lucimar Moura vai às semis nos 100 m A velocista brasileira Lucimar Moura garantiu neste domingo sua classificação para as semifinais dos 100 m no Mundial de Atletismo, que está sendo disputado na Finlândia. Ela foi a terceira na série, com o tempo de 11s28, sendo que o vencedor foi a jamaicana Sherone Simpson, com o tempo de 11s12. O melhor tempo das quartas-de-final foi marcado pela francesa Christine Arron (11s03). As semifinais e a final estão marcadas para esta segunda-feira.