Lucimar Moura vence nos 100 m rasos A brasileira Lucimar Aparecida de Moura foi a mais rápida nos 100 m rasos, com o tempo de 11s49, no Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, neste domingo, no Estádio Célio de Barros. Esta prova não conta pontos para o Circuito Grand Prix da IAAF nesta temporada. ?Há uma semana consegui 11s44 em Americana. Dois bons resultados em curto espaço de tempo. Isso aumenta a minha confiança em obter o índice não só nessa prova como nos 200m?, disse Lucimar.