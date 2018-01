Luge: brasileiro em estado grave O brasileiro Renato Mizoguchi, que compete no luge, está internado em estado grave em Turim, na Itália, depois de sofrer um violento acidente quando treinava, domingo, para a disputa da Copa das Nações, que começa na terça. O atleta de 29 anos, que disputou a última Olimpíada de Inverno, em 2002, em Salt Lake City (EUA), já precisou passar por uma cirurgia de urgência no crânio e está em coma induzido. Além do trauma craniano, Mizoguchi sofre uma insuficiência respiratória derivada de uma lesão nos pulmões e também levou um forte golpe na coluna vertebral. Os médicos ainda não fizeram um diagnóstico mais preciso do estado do brasileiro. Mizoguchi vive e treina no Japão. Segundo relatos iniciais, ele perdeu o controle de seu veículo a mais de 100 km/h e bateu a cabeça nas bordas de madeira do circuito e também no gelo. Ele chegou inconsciente à linha de chegada e foi levado imediatamente para o hospital.