Luge: Brasileiro enfim sai do coma Renato Mizoguchi, que compete no luge, que no final de janeiro sofreu um acidente na pista dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim/2006, saiu nesta terça-feira do coma após dez dias internado. Segundo o hospital, já foram retirados os tubos respiratórios. No Dia 30 de janeiro, Mizoguchi estava treinando, perdeu o controle do trenó a mais de cem quilômetros por hora e bateu a cabeça contra as bordas de madeira de uma das curvas mais perigosas do circuito.