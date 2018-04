Luis Alvaro espera convencer Neymar a ficar após a Copa

O dirigente conta que o jogador fez questão de prestigiar os companheiros da base e que isso é uma amostra de como é o ambiente dele no clube. "A presença dele no Pacaembu foi muito importante. Isso me anima a imaginar que ele possa ficar no Santos depois da Copa do Mundo", continua Luis Alvaro.

Já o vice-presidente de futebol, Odílio Rodrigues, explica que as categorias de base podem ser reforçadas com jogadores que se destacaram em outros times na Copa São Paulo, mas evita citar nomes. Ele lembra que alguns jogadores do elenco campeão possuem contrato de prazo curto com o Santos e, por isso, a prioridade é a renovação com os garotos. "O Neilton, o Léo Cittadini, o Jubal e até o Giva estão nessa situação e precisamos resolver isso", conclui o vice-presidente.

Muricy Ramalho aguarda uma definição dos dirigentes para subir alguns meninos ao profissional. "O time se portou muito bem, como esperávamos, é muito entrosado, o mesmo do ano passado. O Santos escolheu fazer isso, colocar um time para ganhar a Copa. Estão de parabéns. É um time que eu conheço, a maioria treina comigo, vários vão voltar e pode ser que alguns novos sejam incluídos."