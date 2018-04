Luis Fabiano comemora a volta do velho goleador Luis Fabiano

SÃO PAULO - Luis Fabiano demorou para estrear, demorou para embalar, mas agora, depois de quatro gols em dois jogos, o atacante do São Paulo diz sentir-se bem mais à vontade em campo. E se 2011 não tem sido do jeito que ele esperava, o são-paulino promete muito mais para a próxima temporada. "Acredito que 2012 vai ser um ano muito melhor. Vai ser um ano em que vamos conseguir conquistar os títulos. Eu já me sinto melhor e no ano que vem com certeza vou estar melhor ainda."

Para o atacante, o entrosamento com os colegas de time já está começando a aparecer. "A gente vai se conhecendo melhor." Mas ele lamenta que isso tenha acontecido só no final da temporada, com poucos jogos a serem disputados. E isso, segundo a própria avaliação do jogador, ocorre graças à demora dele para se recuperar de lesões - foram sete meses antes de estrear.

"Acho que se eu tivesse voltado antes já estaria jogando melhor há mais tempo. Quando voltei ainda sentia a minha perna um pouco presa e agora já não sinto mais. Queria ter voltado antes, mas infelizmente não consegui, é uma pena. Mas fico feliz que agora estou podendo voltar a ser o Luis Fabiano que todo mundo esperava que eu fosse ser."

A confiança que voltou para o Fabuloso com os quatro gols nos dois últimos jogos o faz acreditar que na próxima temporada, com uma preparação adequada desde o início, possa jogar em alto nível desde os primeiros jogos. "Faz quatro anos que não tenho uma pré-temporada e agora vou ter a oportunidade de fazer e me preparar direito."

NA MÃO

Mas se o Fabuloso está muito mais confiante, ainda falta a ele convencer Emerson Leão disso. O técnico do São Paulo anda na bronca com o atacante pelos cartões amarelos que recebeu, quase sempre por reclamação ou por uma falta no ataque que poderia ser evitada.

Ao analisar o recente desempenho de Luis Fabiano, Leão foi seco. "O Luis Fabiano é o Luis Fabiano. Ele faz gols, leva cartões e, algumas vezes, deixa você na mão. Tem que ficar atento com ele", alfinetou.

Essa bronca de Leão serviu também para Lucas, suspenso do clássico por ter levado um cartão amarelo contra o América-MG também em jogada que poderia ter sido evitada. O treinador afirmou que não está pensando se vai continuar no cargo no ano que vem, mas que deseja finalizar o trabalho com o "dever cumprido". "Temos a pressão porque cometemos erros. E agora esses erros nos obrigam a trabalhar mais. É tudo culpa nossa."