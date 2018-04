Luis Fabiano tenta provar seu valor a Ney Franco

Ney Franco dá a entender que o atacante é seu titular absoluto na frente e que Aloísio será usado apenas na quinta. No jogo de volta da Libertadores, Luis Fabiano já estará à disposição para jogar, pois terminará a suspensão de quatro partidas que foi imposta pela Conmebol. "O Aloísio é o único substituto que temos para o Luis Fabiano. Então vamos segurá-lo contra o Penapolense, até para não correr o risco de perdê-lo na quinta", diz.

Luis Fabiano já seria usado contra o Mogi Mirim na última rodada do Paulistão, mas no treinamento na véspera do jogo sentiu dores na panturrilha esquerda e acabou sendo poupado. O descanso serviu para ele se recuperar e agora só pensa em ter de volta o espaço perdido na equipe titular.

Mais do que apostar em seu atleta, Ney Franco vê o jogador até com possibilidades de voltar à seleção brasileira, mas lembra que ele precisará mostrar serviço no São Paulo antes. "Ele já é um jogador conhecido, disputou Copa do Mundo e todos conhecem a sua qualidade. É um jogador com um potencial enorme e acredito que tem possibilidade de ser convocado ainda", conclui Ney, numa referência à Copa das Confederações.