Luiz Amorim vence torneio de ciclismo André Grizante (Extra Caloi) venceu neste domingo a etapa final do Torneio de Verão de Ciclismo, ao completar 120 km, em Santos, em 2h43min. O título do torneio ficou com Luiz Amorim, da Scott/Fadenp/S.J. dos Campos, com 9h32minn19 em todas as etapas. São José foi a melhor equipe com 29h03min45s.