Luiz Felipe lança Liga Hípica no Rio O medalhista olímpico Luiz Felipe Azevedo lança neste domingo no Rio a primeira liga independente de hipismo no País, a Liga Hípica da Serra, com sede em Miguel Pereira, interior do Rio. O cavaleiro, há muito em atrito com a Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), contou que juridicamente a nova entidade está respaldada pela Lei Pelé e o seu objetivo será o de promover competições no Brasil. "A nossa primeira competição acontecerá no dia 17 de agosto, quando completo 50 anos de idade e 40 de carreira", contou Azevedo, que não foi bem durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Hipismo, no final de semana, na Sociedade Hípica do Rio. De acordo com Azevedo, as competições, a princípio acontecerão em seu Centro Eqüestre, em Miguel Pereira. No total, são seis pistas dentro da Mata Atlântica. A previsão é a de que até o final do ano, a Liga organize um total de quatro competições. O último evento acontecerá no Centro de Convenções Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste, onde o cavaleiro vai tentar superar o recorde mundial de saltos, hoje de 2,47m. Azevedo detém a marca de 2,32m.